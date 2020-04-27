В Донецке все продолжает работать: В «ДНР» сообщили, кому и где обязательно носить маски

В «ДНР» в магазинах и транспорте люди должны носить маски, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса COVID-19. При этом предусмотрена ответственность, вплоть до «уголовной» – для тех, кто знал о своей болезни и заразил других людей. Об этом сообщила «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко.

По ее словам, пика заболеваемости в «республике» еще не достигли.

Долгошапко также сообщила, кто должен носить маску обязательно. «Прежде всего, это больной человек, который является источником вируса», – сказала она.

Также это люди, которые ухаживают за больным человеком. Речь идет не только о коронавирусе, но и других заболеваниях, что передаются по воздуху. Кроме того, это медперсонал.

В целях личной безопасности, уверяет «министр», все люди должны носить маски в магазинах и транспорте. «В Донецке все продолжает работать, предприятия основные продолжают работать, людей много, особенно утром и вечером... Может быть, рядом – в маршрутке, троллейбусе, трамвае или в очереди в магазине – человек, который контактировал с больным», – сообщила Долгошапко.

«Министр» напомнила о том, что в «ДНР» предусмотрена ответственность за несоблюдение правил. «Это жестко, но очень правильно. Люди должны понимать, что они отвечают за свое здоровье и не только за свое. Предусмотрена ответственность и за то, если человек, будучи больным, заражает других людей – вплоть до уголовной. Если это заражение повлекло смертельный исход у кого-то, то человек может быть привлечен к уголовной ответственности. Особенно, если он знает, что он болен», – сообщила Долгошапко.

Напомним, в «минздраве ДНР» сообщили, в каких городах больше всего зараженных коронавирусом. Также в «ДНР» рассказали о мужчинах, которые умерли от COVID-19. Кроме того, сообщалось, что в «ДНР» в лаборатории тест на коронавирус COVID-19 делают от 6-ти до 8-ми часов.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 26 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 8617 человек (209 летальных случаев, 840 пациентов выздоровели). В Донецкой области COVID-19 подтвержден у 52 человек, из них: 1 пациент скончался (Дружковка), 11 человек выздоровели. В Луганской области – 29 случаев (3 человека выздоровели, летальных случаев нет).

В «ДНР» – 78 заболевших коронавирусом (2 летальных случая, 3 человека выздоровели), в «ЛНР» – 70 инфицированных (1 пациент скончался, 7 – выздоровели).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube