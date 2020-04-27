Новое решение: Кабмин планирует возобновить работу больше 200 рынков

Правительство на очередном заседании планирует рассмотреть вопрос о возобновлении работы некоторых продовольственных рынков. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время онлайн-совещания с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает пресс-служба Кабмина.

Как отметил Денис Шмыгаль, Министерство здравоохранения и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины разработали четкие критерии работы рынков и алгоритм контроля.

«Речь идет об открытии 281 продовольственного рынка по всей территории Украины, которые смогут функционировать в режиме не хуже, чем супермаркеты. То есть с соблюдением жестких санитарных норм, нарушение которых будет строго наказываться, вплоть до закрытия работы рынков на определенный период», – сообщил глава правительства.

Денис Шмыгаль добавил, что перечень может быть расширен, если и другие рынки смогут обеспечить надлежащие условия работы.

По его словам, соответствующие изменения относительно возобновления работы продовольственных рынков будут зафиксированы в постановлении №211 на очередном заседании Кабмина в среду, 29 апреля.