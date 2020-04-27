Донетчина: Пограничники обнаружили противотанковую мину

В Донецкой области вблизи линии разграничения пограничники обнаружили противотанковую мину ТМ-62. Об этом сегодня, 27 апреля,говорится в сводке Донецкого погранотряда по итогам работы на прошлой неделе.

«"Зеленые береты" оперативно обеспечили предотвращение приближения местного населения к взрывоопасному предмету и вызвали взрывотехников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Саперы изъяли взрывное устройство и эвакуировали для дальнейшего его обезвреживания», – говорится в сообщении.

Также пограничники продолжали контролировать акваторию и побережье Азовского моря в районе проведения Операции Объединенных сил. За прошедшую неделю было составлено 9 протоколов за нарушение пограничного режима. «Правонарушители выходили в море и причаливали вне пунктов базирования, игнорировали необходимость информирования пограничников о выходе в море и находились в контролируемом пограничном районе без документов», – отмечают в погранотряде.

В одном из таких случаев были обнаружены 23 рыболовные сети суммарной длиной 1400 метров. «Рыбу, которая находилась в браконьерских сетях пограничники выпустили в море, а запрещенные орудия лова изъяли из воды», – уточнили в Донецком погранотряде.