В «ЛНР» назвали количество заболевших коронавирусом и где зафиксированы вспышки

В «ЛНР» подтверждены 70 случаев коронавируса COVID-19, ряд городов закрыты на карантин. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщил «главный санитарный врач ЛНР» Дмитрий Докашенко.

«У нас на сегодня подтвержденных – 70 случаев. При этом у нас есть определенная локализация этих случаев. В связи с этим принят ряд ограничительных мер. В первую очередь по аналогии с городами Антрацит и Красный Луч (после переименования – Хрустальный – ред.) введены ограничительные мероприятия по 5-ти городам. Это Алчевск, Перевальск, Стаханов (после переименования – Кадиевка, – ред.), Брянка и Свердловск (после переименования – Должанск, – ред.)», – сообщил «главный санврач ЛНР».

«Также у нас действуют ранее введенные ограничительные мероприятия в Первомайске. Это создает определенные неудобства и трудности, однако позволяет локализовать очаги и не допустить распространения коронавирусной инфекции…», – добавил он.

Ограничения, уверяет Докашенко, временные. Они будут сняты «после стабилизации ситуации». По его словам, наибольшее количество случаев заболевания коронавирусом зафиксированы в Первомайске – 40. Также много заболевших в городах,которые попали под ограничительные меры – Алчевск, Перевальск, Свердловск (Должанск), Стаханов (Кадиевка).

«В Луганске на сегодня 10 случаев», – сообщил он.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 24 апреля с начала пандемии в «ЛНР» коронавирус подтвержден у 70 человек (1 пациент скончался, 7 – выздоровели).

Напомним, что 23 апреля в «ЛНР» 5 городов закрыли на карантин. С 17 апреля «закрытым» еще остается город Первомайск, примыкающий к Антрациту. Также в «ЛНР» запретили межгородские пассажирские перевозки. А 24 апреля введен запрет для жителей покидать «республику».

Также сообщалось, что в неподконтрольном украинским властям Луганске из-за распространения коронавируса местные «власти» запретили въезд и выезд из города, а также ограничили передвижение людей по улицам.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube