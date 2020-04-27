В зоне ООС ранены двое украинских военных, – штаб

Сегодня, 27 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил были ранены 2-е военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Как сообщается, сегодня незаконные вооруженные формирования в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. У населенного пункта Пивденное противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела украинский военный получил осколочное ранение.

Кроме того, недалеко от населенного пункта Крымское в результате обстрела с применением гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов был ранен еще один украинский военный.

Воинам оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебные учреждения. «Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ», – отметили в штабе.