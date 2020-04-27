В масках и с пистолетом: На Донетчине два пьяных «гангстера» ограбили заправку

В Покровске (Донецкая обл.) минувшей ночью одетые в медицинские маски и вооруженные пистолетом двое мужчин ограбили местную автозаправку и скрылись на автомобиле. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«Вчера в 23:15 в дежурную часть поступило сообщение о нападении на автозаправку. Правоохранители установили, что двое неизвестных мужчин на автомобиле ВАЗ-2110 подъехали к заправке. Зайдя в помещение и угрожая предметом, похожим на пистолет, завладели деньгами в размере 10 тыс. грн. Получив желаемое, нападавшие уехали с места происшествия», – рассказали в полиции.

На территории обслуживания Покровского отдела полиции была введена в действие полицейская спецоперация.

«При обработке видео с камер наблюдения полицейские установили автомобиль, на котором передвигались злоумышленники. И уже через час фигурантов задержали сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Селидовского отделения вместе с оперативниками Покровского подразделения полиции. Ими оказались 39-летний покровчанин и 34-летний житель г. Украинска. Мужчины признались, что в тот вечер они вместе распивали спиртные напитки. Во время употребления алкоголя они решили "легким" способом заработать денег. Вооружившись травматическим оружием, приятели отправились "на дело"», – рассказали в пресс-службе.

Мужчины задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Изъяты вещественные доказательства.

По факту правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»), открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об избрании правонарушителям меры пресечения.