На Донетчине коронавирус выявили уже у 28 медработников

В Донецкой области коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 52 человек, в том числе у 28 медработников. Об этом сегодня, 27 апреля, рассказал начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что территориально случаи COVID-19 зарегистрированы: в Мариуполе – 34, в Бахмуте – 5, в Дружковке, Славянске, Константиновке, в Никольском районе – по 2, в Белозерском, Мирнограде, Николаевке, Покровске и в Мангушском районе – по 1.

«Из числа заболевших – 28 человек составляют медицинские работники. Это врачи, медсестры, фельдшеры, санитарки и есть водитель скорой помощи», – уточнил Педенко.

Что касается последнего случая в Мариуполе, когда в областной больнице интенсивного лечения коронавирус выявили у 22-х человек, представитель облздрава отметил, что в их числе – 19 медицинских работников и 3 пациента, которые непосредственно находились в больнице. Сейчас один человек находится дома на амбулаторном лечении, двое – в больницах. Круг их контактных лиц устанавливается.

«У всех медработников, которые были сменах, отбираются ПЦР-тесты, которые будут направлены в ПЦР-лаборатории. Стараемся оперативно проверить всех, чтобы понимать, есть ли у кого-то еще заболевание или нет. Потому что все последние случаи были бессимптомные», – рассказал Педенко.

По его словам, речь идет о порядка 1 тыс. медработников, согласно штатному расписанию областной больницы.

Он также сообщил, что за минувшие сутки в Донецкой области проведены 18 ПЦР-тестов и 432 быстрых теста на коронавирус.

Как сообщалось, по данным Минздрава на 27 апреля, за все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 9009 человек. Из них 614 детей и 1749 медработников. Всего выздоровели 864 человека, зафиксировано 220 летальных случаев. На Луганщине подтверждены 29 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, 3 человека выздоровели.

В «ДНР» зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 – 78, летальных случаев – 2, выписаны с выздоровлением – 3 человека. В «ЛНР» – 70 инфицированных (1 пациент скончался, 7 – выздоровели).