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На Донетчине поминальное воскресенье прошло без нарушений карантина, – ОГА

27.04.20 15:49
Игорь Бойко / Фото: скриншот видео
Игорь Бойко / Фото: скриншот видео

В Донецкой области поминальное воскресенье прошло без нарушений карантинного режима. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщил директор департамента гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой облгосадминистрации Игорь Бойко на ежедневном брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

«За вчерашние сутки ни одного случая нарушений рекомендаций о карантинных ограничениях не было зафиксировано, то есть люди ответственно отнеслись к этому вопросу и перенесли посещение на более позднее время, когда ситуация с эпидемией будет позволять это сделать», – сказал Бойко.

Он отметил, что на территории области находится 301 кладбище. Для усиления контроля за соблюдением карантинных ограничений на кладбищах были привлечены 782 сотрудника полиции, а также служащие Национальной гвардии.

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