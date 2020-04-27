На Донетчине поминальное воскресенье прошло без нарушений карантина, – ОГА

В Донецкой области поминальное воскресенье прошло без нарушений карантинного режима. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщил директор департамента гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой облгосадминистрации Игорь Бойко на ежедневном брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

«За вчерашние сутки ни одного случая нарушений рекомендаций о карантинных ограничениях не было зафиксировано, то есть люди ответственно отнеслись к этому вопросу и перенесли посещение на более позднее время, когда ситуация с эпидемией будет позволять это сделать», – сказал Бойко.

Он отметил, что на территории области находится 301 кладбище. Для усиления контроля за соблюдением карантинных ограничений на кладбищах были привлечены 782 сотрудника полиции, а также служащие Национальной гвардии.