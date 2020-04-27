Кулеба обсудил с главой МИД Ирана доставку в Украину «черных ящиков» сбитого Boeing

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Основными темами стали расследование сбивания самолета Международных авиалиний Украины рейса PS752 и выплата компенсаций семьям жертв. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщает пресс-служба МИД Украины.

По информации пресс-службы, министр иностранных дел Ирана отметил, что «заявление одного из иранских депутатов, ранее возмутившее общественное мнение в Украине, не соответствует действительности и официальной позиции Ирана и уже получило соответствующую правовую оценку». Он также напомнил, что ряд лиц уже были задержаны в ходе расследования.

Мохаммад Джавад Зариф заверил Дмитрия Кулебу, что Иран стремится как можно быстрее расследовать трагедию, выяснить все ее обстоятельства, установить виновных в произошедшем и привлечь их к ответственности.

В свою очередь Дмитрий Кулеба отметил, что Украина настроена на дальнейший диалог с целью выяснения всех обстоятельств трагедии, привлечения виновных к ответственности и выплаты положенных компенсаций родным и близким жертв катастрофы.

Глава МИД отдельно подчеркнул, что настаивает на доставке, согласно Чикагской конвенции, бортовых самописцев в Украину, с последующим решением о месте их расшифровки и исследования с участием стран, граждане которых погибли в результате трагедии.

Собеседники также обсудили пандемию COVID-19 и усилия двух стран для противодействия распространению вируса.

Ранее сообщалось, что 8 января авиалайнер Boeing-737 «Международных линий Украины» разбился в столице Ирана, Тегеране. Экипаж и пассажиры лайнера погибли. Офис Генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы самолета «МАУ» в Иране. После утечки аудиозаписи переговоров с пилотом иранского самолета, из которых ясно, что человек за штурвалом иранского лайнера видел и пуск ракеты, и взрыв, Иран заявил, что больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы украинского лайнера.