В «ЛНР» сообщили, откуда получают тесты на коронавирус

В «ЛНР» тесты на коронавирус COVID-19 получают из России – в качестве «гуманитарной помощи». Об этом сегодня, 27 апреля, сообщил «главный санитарный врач ЛНР» Дмитрий Докашенко.

«В нашей республике есть тесты, мы их получаем в качестве гуманитарной помощи из РФ. Данные тесты могут быть использованы только в одной лаборатории – это лаборатория полимеразных цепных реакций республиканской санитарно-эпидемиологической станции. Все исследования проводятся на безоплатной основе», – заявил Докашенко.

«Главный санитарный врач ЛНР» уверяет, что тестов достаточно. На сегодня в остатке имеются 1100 тестов. «По мере того, как они будут использованы, мы будем получать дополнительные партии тестов», – сообщил он.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 27 апреля с начала пандемии в «ЛНР» коронавирус подтвержден у 70 человек (1 пациент скончался, 7 – выздоровели).

Напомним, что 23 апреля в «ЛНР» 5 городов закрыли на карантин. С 17 апреля «закрытым» еще остается город Первомайск, примыкающий к Антрациту. Также в «ЛНР» запретили межгородские пассажирские перевозки. А 24 апреля введен запрет для жителей покидать «республику».

Также сообщалось, что в неподконтрольном украинским властям Луганске из-за распространения коронавируса местные «власти» запретили въезд и выезд из города, а также ограничили передвижение людей по улицам.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube