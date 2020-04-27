Самоубийство или попытка пролезть под вагонами: На Донетчине на ж/д перегоне погибла 80-летняя женщина

Пожилая жительница Краматорска (Донецкая обл.) погибла под колесами поезда. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщает пресс-служба полиции города.

«В 23:50 25 апреля в Краматорский отдел полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожном пути перегона "Краматорск-Дружковка" обнаружен труп женщины с характерными повреждениями для переезда поездом. На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что под колесами электропоезда оказалась 80-летняя местная жительница», – рассказали в полиции.

В пресс-службе также сообщили, что правоохранители отрабатывают несколько версий гибели пожилой женщины.

«Одна из версий трагедии – самоубийство, однако возможно, что старушка пыталась пересечь колею, пока поезд стоял на месте. Окончательно выяснить обстоятельства гибели женщины станет возможно после проведения экспертизы», – говорится в сообщении.

По факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, если они повлекли гибель людей».