В Донецкой области всех больных с острой патологией будут тестировать на коронавирус

После массового заражения врачей COVID-19 в областной больнице интенсивного лечения на Донетчине будут изменены правила госпитализации больных. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

«После того, как в Мариуполе заболело одновременно такое больше количество медицинских работников, принято решение рассматривать каждого пациента, который госпитализируется в больницу с острой патологией, как потенциально больного COVID-19, у каждого будут брать быстрый тест. В случае, если будет диагностирована пневмония, будут браться ПЦР-тесты, пациенты будут рассматриваться как потенциально опасные», – рассказал Педенко.

Он добавил, что благодаря той помощи, которая приходит в область, врачи будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Напомним, 25 апреля были подтверждены 19 случаев заражения коронавирусом у 19 медработников Мариуполя. Все заразившиеся – сотрудники областной больницы интенсивного лечения, которая не была предназначена для приема больных COVID-19. В больницу поступил ургентный (неотложный) больной, который не имел подтвержденного заболевания COVID-19. На третий день после операции у него повысилась температура. Так как все больные с пневмонией подлежат проверке, провели его тестирование, которые подтвердило наличие коронавируса.