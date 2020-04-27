Горел дважды: В Славянске рассказали о последствиях масштабного пожара в Центре культуры

В Славянске еще не могут точно сказать – подлежит ли сгоревшее 26 апреля здание Центра культуры и природы (бывший Дворец культуры железнодорожников) восстановлению. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 27 апреля, сообщил Славянский городской голова Вадим Лях.

Он отметил, что это не первый столь масштабный пожар – данное трехэтажное здание уже горело ранее. После этого была проведена реконструкция тогда еще Дворца культуры железнодорожников, помещения перепланировали. Однако было принято решение сохранить деревянные перегородки.

До инцидента в Центре культуры арендовали помещения творческие коллективы и общественные организации города, в которые вовлечены около 500 человек.

По предварительным данным, 26 апреля возгорание произошло в одной из комнат, причем в ней не было электроприборов. «В 7 утра была переменка сторожей, они в это время обходили все помещения, никаких задымлений и возгораний не было… Визуально: в той комнате, которая загорелась, нет электроприборов», – сказал мэр.

Об истинных причинах случившегося говорить еще рано. «Все доводы, которые я вижу в соцсетях – что, мол, кому-то понадобилась земля, и иные продажи – я отбрасываю, не воспринимаю всерьез и не собираюсь их комментировать», – подчеркнул Лях.

Вследствие пожара больше всего пострадали малый и большой зрительные залы. «Больше всего досталось малому и большому зрительным залам – полностью сгорел зал на 700 мест. В остальных помещениях – задымление. В этой связи пострадал творческий коллектив "Вдохновение", который для занятий занимал площади рядом со сценой», – уточнил мэр.

Пока еще рано говорить о сумме ущерба, нанесенного пожаром. По мнению Вадима Ляха, для оценки положения потребуется неделя-две.

«Сейчас и руководство учреждения, и арендаторы подсчитывают ущерб, определяют – что можно спасти, что нельзя. Далее эксперты будут определять причину пожара. Потом будем определять – возможно ли восстановление этого здания», – пояснил градоначальник.

После осмотра здания эксперты должны дать заключение – подлежит ли оно восстановлению. «Нужно будет оценить возможность восстановления, и вообще – нужно ли восстанавливать здание в таком объеме, в три этажа. Наша нынешняя задача – восстановить здание в прежнем объеме. Чисто визуально – стены вроде целы, поэтому, надеюсь, восстановить его возможно. Но я не эксперт, я не могу сказать, как поведет себя кирпич, как он будет крошится, выдержит ли он бетонные перегородки», – говорит Вадим Лях.

Здание Центра культуры не находилось на балансе города, данное коммунальное учреждение относится к облгазу. Но мэр заверил, что город будет помогать в его восстановлении. Поможет и область. Но для этого нужно понимать «цену вопроса». «Понятно, что город без Дома культуры не останется. Область тоже с понимаем относится, поможет. Но для этого нужна экспертиза и проектно-сметная документация. Когда будет понятна сумма, тогда будем искать бюджет. Я доложил о ситуации губернатору области. Он тоже ждет базовые цифры, чтобы понимать, какие действия предпринимать», – сказал мэр.

По словам Ляха, восстановление такого здание – «это не месяцы, это год-два». Поэтому также стоит задача обеспечить творческие коллективы и общественные организации иными помещениями. «ДК использовали около 500 человек – это творческие коллективы, общественные организации. В основном, это детские коллективы. В связи с тем, что дети после карантина уходят на летние каникулы, наша задача – к 1 сентября обеспечить их помещениями. Варианты уже есть», – заверил он.

Мэр также отметил, что сотрудники «Центра культуры и природы» уволены не будут. «У них даже прибавится работы – нужно будет проводить инвентаризацию имущества, оценку, списание и пр.», – резюмировал Лях.

Пожар в Центре культуры 26 апреля, больше фото здесь

Как сообщалось ранее, сообщение о пожаре в диспетчерскую службу поступило 26 апреля в 10:09. Приблизительная площадь пожара составила 700 кв. м.