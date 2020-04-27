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«Предстоит большая битва»: Лавров прокомментировал переговоры министров Нормандского формата

27.04.20 16:36
Сергей Лавров / Фото из открытых источников
Сергей Лавров / Фото из открытых источников

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его не устраивает повестка дня, которая предлагается для обсуждения министров иностранных дел стран Нормандского формата 30 апреля. Об этом он сказал, выступая с лекцией в формате видеоконференции для студентов МГИМО, передают российские СМИ.

По его словам, проведение саммита в «нормандском формате» пока не имеет смысла.

«Ни о каком саммите речи быть не может, потому что все, что согласовано было в Париже, блокируется в работе контактной группы и в деятельности парламента украинского, и правительства украинского», – заявил Лавров.

Глава российского МИД сказал, что предложения Германии по обсуждению ситуации на Донбассе на видеовстрече министров пока не включают вопросы о политической реформе на Украине.

«Там нет ни единого слова о политических договоренностях, которые касаются политической реформы, которые касаются так называемой формулы Штайнмайера. Там нет ни слова о том, как особый статус Донбасса в юридическом плане должен быть инкорпорирован на постоянной основе в украинское законодательство», – подчеркнул Лавров.

По его словам, Германия в качестве повестки дня предстоящего министерского контакта «нормандской четверки» внесла пункты только о новом обмене удерживаемыми лицами, о разминировании, об обеспечении безопасности и доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территорию «Л-ДНР».

Лавров добавил, что предстоит «большая битва» за то, чтобы «заставить Киев, Берлин и Париж говорить о том, почему не выполняются политические вопросы французского саммита».

Напомним, главы МИД стран Нормандского формата 30 апреля планируют обсудить Минские договоренности по урегулированию на Донбассе

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