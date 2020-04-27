До 15 лет тюрьмы: Военный финслужбы в зоне ООС присваивал деньги сослуживцев

Бывший заместитель начальника финансово-экономической службы воинской части в районе проведения Операции объединенных сил подозревается в присвоении военного имущества, совершенного в условиях особого периода. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщает Государственное бюро расследований (ГБР).

«По предварительной информации, подозреваемый, имея доступ к распределению и начислению денежного довольствия и иных причитающихся военнослужащим выплат, безосновательно перечислял на собственный личный карточный счет денежные средства. В результате незаконных действий военнослужащего государству нанесен ущерб в сумме около 200 тыс. грн», – говорится в сообщении.

Следователи территориального управления ГБР, расположенного в Краматорске, сообщили военному о подозрении по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины («Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим… военного имущества…совершенные в условиях особого периода»).

Данная статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15-ти лет.