Поступление в вузы: В Минобразования рассказали об особенностях для абитуриентов из неподконтрольного Донбасса

Исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий рассказала об особенностях поступления в вузы абитуриентов, проживающих на временно неподконтрольных украинским властям территориях, передает «Радио Свобода».

По ее словам, к вопросу организации окончания учебного года экстерном в учебных заведениях на подконтрольной территории Украины можно будет вернуться после окончания нынешнего карантина и снятия ограничений.

«У нас работают центры, через которые абитуриенты смогут поступить в высшие учебные заведения. 77 высших учебных заведений уполномочены для поступления молодых людей, проживающих на временно оккупированных территориях. Количество высших учебных заведений может быть расширено за счет заведений, которые подчинены Минкультуры, Минздраву и МВД. То есть в этом году абитуриенты могут поступить как из Донецкой и Луганской областей, так и из Крыма в эти заведения. Нет разницы, откуда поступающие», – сказала она.

При этом, подчеркнула Мандзий, абитуриенты, проживающие на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса и Крыма, поступают в вузы на подконтрольной территории по несколько иной процедуре, чем прохождение внешнего независимого оценивания (ВНО).

«Им для поступления нужно обратиться в образовательный центр «Донбасс-Украина»,«Крым-Украина», подать образовательную декларацию и пройти процедуры, предусмотренные в настоящее время», – сказала Любомира Мандзий.

Для абитуриентов работает телефонная «горячая линия» по номеру 0-800-504-425.