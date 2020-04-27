На Луганщине собрали почти 50 миллионов ренты за пользование недрами

Налогоплательщики Луганской области перечислили в бюджет почти 50 млн грн платы за пользование недрами. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщает Главное управление Государственной налоговой службы в Луганской области.

«В январе-марте 2020 года в сводный бюджет Украины поступило 49,4 млн грн рентной платы за пользование недрами», – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным налоговиков, за это время в бюджеты всех уровней перечислено рентной платы:

за специальное использование воды – 5,4 млн грн;

за специальное использование лесных ресурсов – 1,4 млн грн;

за пользование радиочастотным ресурсом Украины – 68,6 тыс. грн.

Напомним, в январе-марте 2020 года предприятия и предприниматели Луганщины уплатили в бюджет 806,7 млн грн единого социального взноса (ЕСВ) на общеобязательное государственное социальное страхование.