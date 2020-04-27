Бюджет Славянска за апрель недополучит 7 миллионов, – мэр

С началом карантина в Славянске (Донецкая обл.) сократились поступления в местный бюджет. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 27 апреля, сообщил Славянский городской голова Вадим Лях.

«Однозначно коронавирус повлиял на поступления в бюджет. По марту мы недополучили 1 млн 600 тыс. грн, и видим, что за апрель не получим около 7 млн грн», – сказал он.

В этой связи, городской совет перераспределил заложенные в бюджет средства, сократив часть статей расходов. «Сняли средства с праздников, с программ разработки проектно-сметной документации некоторых объектов. Т.е. свернули программы, которые больше касались нашего будущего, нежели сегодняшнего дня», – пояснил мэр.

Работа по ремонту дорог и тротуаров в городе не остановлена, здесь финансирование сокращено минимально. «Минимально снимаем с дорог, потому что мы их еще не дофинансировали. Частично сняли деньги с финансирования работ по тротуарам. Но работы не останавливаются. Те деньги, которые были выделены ранее, – потрачены, но подрядчики продолжают работу, в надежде, что мы через месяц-два оплатим эти расходы», – доложил Лях.

Продолжается работа по благоустройству в плане необходимых мероприятий, в частности, покоса травы и пр.

С началом карантина почти в половину снизился уровень оплаты коммунальных услуг населением, поэтому бюджетные средства перенаправили на поддержку коммунальных предприятий. «Мы выделили дополнительные средства водоканалу. Также проблема по вывозу мусора», – отметил градоначальник.

«И несет у нас убытки строительное управление. Мы пока им деньги не выделяли, а сместили финансирование по ранее заложенному плану. Но видим, что к концу года им дополнительные средства понадобятся», – добавил Вадим Лях.

При этом город идет на встречу предпринимателям, чья работа прекращена на период карантина. И за апрель для них не будет следующих начислений:

на месяц «обнулена» аренда земли;

два месяца не будут платить ЕСВ (единый социальный взнос);

на месяц будет «обнулен» единый налог в 470 грн для торгующих на рынках.

«Это не долги предпринимателей, это обнуление. Если они не работали в период карантина – они не будут эти деньги вносить», – уточнил мэр.

Как сообщалось ранее, по предварительным подсчетам налоговиков, в период карантина в бюджет Славянска ежемесячно не будет поступать около 10 млн грн.