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«Всеукраинская школа онлайн»: Стартуют занятия для младших классов

27.04.20 17:20
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Во вторник, 28 апреля, проект «Всеукраинская школа онлайн» начинает трансляцию уроков для школьников 1-4-х классов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины (МОН).

Программа рассчитана на 5 недель и состоит из 4-х предметов: украинского языка, математики, науки и искусства.

«Каждый урок длится 15 минут, что является оптимальным для занятий детей этой возрастной категории в формате теле- и онлайн-лекций. Всего для детей начальной школы лучшим является непосредственный контакт и обучение со своим учителем, поэтому мы не планировали делать онлайн-уроки для детей этого возраста. Однако многие родители и педагоги обращаются к нам с просьбой организовать уроки и для начальной школы», – рассказала и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Кроме онлайн-версии уроков на YouTube МОН, занятия можно будет смотреть и на телеканалах:

  • 1-й класс – Пиксель;
  • 2-й класс – UA: Первый;
  • 3-й класс – UA: Культура;
  • 4-й класс – Плюсплюс.

Уроки будут транслироваться во вторник и четверг с 09:00 до 10:00.

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