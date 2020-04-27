Количество сторонников карантина в Украине снизилось до 54%, – соцопрос

Количество украинцев, которые считают карантин необходимой мерой в период пандемии коронавируса, снизилось с 72% до 54%. Об этом свидетельствуют результаты опроса*, проведенного компанией Research & Branding Group в рамках проекта «Рубикон», передает «Интерфакс-Украина».

В обнародованном сегодня, 27 апреля, отчете по итогам 4-й волны опроса (в период с 18 по 24 апреля 2020 года), также сообщается, что 76% респондентов в целом поддерживают решение о продлении карантина до 12 мая, однако 42% отмечают, что не готовы к более длительным ограничениям.

Социологи отмечают, что доля тех, кто боится заболеть сам или беспокоится за близких, также упала – с 40% до 29%.

По сравнению с предыдущей волной (11-17 апреля 2020 года) было зафиксировано значительное снижение частоты упоминаний респондентами использования таких мер безопасности, как переход на удаленный режим работы (с 21% до 16%), отказ от использования общественного транспорта (с 56% до 49 %), отказ выходить из дома без нужды (с 76% до 71%), дезинфекция поверхностей (с 66% до 59%), частое проветривание помещений (с 65% до 56%) и снижение частоты посещения магазинов (с 64% до 56 %).

Количество украинцев, которые не имеют сбережений, за период карантина выросло с 39% до 47%; при этом 51% опрошенных отметили снижение уровня доходов семьи, а 13% заявили, что испытывают трудности со своевременной уплатой счетов за жилищно-коммунальные услуги, мобильную связь и тому подобное.

Количество граждан, которые испытывают тревогу, снизилось с 38% до 31%, тогда как количество тех, кто испытывает надежду в текущей ситуации, выросло с 33% до 38%.

Оценивая ближайшее будущее, 59% заявили, что пик ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса в Украине еще впереди. Оценивают текущий период как худшую часть кризиса 11% опрошенных.

*«Рубикон» – CATI-опрос роллингового формата. Объем выборочной совокупности составил 1400 респондентов. Ожидаемая средняя ошибка выборки по доверительной вероятности 0,95 составляет 3,5%. Первая волна опроса была проведена в период с 28 марта по 3 апреля 2020 года.