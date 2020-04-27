Опасная находка: В Мариуполе женщина купила гараж с миной

Жительница Мариуполя обнаружила в своем недавно приобретенном гараже мину. Женщина сообщила о находке в полицию, правоохранители изъяли боеприпас. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

«На линию 102 позвонила мариупольчанка и сообщила об опасной находке в своем гараже. На месте происшествия работали сотрудники патрульной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники. Обнаруженную в помещении мину правоохранители изъяли для дальнейшей утилизации», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские устанавливают владельцев гаража и каким образом там оказался боеприпас.