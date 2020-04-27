Мы сейчас на грани: Мэр Славянска рассказал о ситуации с коронавирусом в городе

В Славянске (Донецкая обл.) пока 2 подтвержденных случая заражения коронавирусом, но ситуация может измениться в ближайшие две недели. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 27 апреля, сообщил Славянский городской голова Вадим Лях.

«То, что на сегодняшний день у нас 2 случая заражения, – это не показатель, что мы прошли вспышку. Мы сейчас на грани, и ближайшие неделя-две себя покажут. Ситуация в Мариуполе по медикам тому пример. Слава богу, у нас пока такое не повторилось. Но от этого никто не застрахован. Потому что пациент поступает в больницу, условно говоря, с аппендицитом, через 3-4 дня начинается проявление болезни (коронавируса) – в итоге, заражен медицинский персонал, а дальше уже вспышка заболеваемости», – пояснил Лях.

Он рассказа, что у первого пациента заболевание протекает бессимптомно, мужчина находится на самоизоляции.

Вторая 60-летняя заболевшая госпитализирована в инфекционную больницу Константиновки, где сейчас проходит лечение. Также были продезинфицированы подъезды дома, в котором она проживает, жильцам по желанию предложено пройти тестирование на коронавирус. «11 человек из двух соседних подъездов, которые контактировали с ней, обратились и прошли сначала быстрые тесты, а потом ПЦР-тестирование. Тестирование прошли все медицинские работники, которые находились с ней в контакте. Тесты, слава богу, дали отрицательный результат по коронавирусу», – сказал мэр.

На сегодняшний день на самоизоляции в городе находится 77 человек. «45 из них прибыли из-за границы, 25 – это члены их семей и 7 медработников», – уточнил Лях.

Градоначальник отметил, что в городе реализуются максимальные меры предосторожности. Н

о карантинные мероприятия вызывают недовольство у предпринимателей. В частности, речь идет о закрытых рынках. И сегодня группа торговцев пришли к мэру с требование разрешить работу рынков. «Если оставить эмоции, то предприниматели акцентируют, что на сегодняшний день они находятся в неравных условиях с иными сегментами бизнеса, которые работают. Здесь я сними согласен. Но я им сказал, что на меня давить бесполезно, потому что я сторонник строгих мер. И будет глупо 30 дней находится в жестком карантине, чтобы потом дать слабину и в итоге получить всплеск», – считает Вадим Лях.

При этом мэр признал, что когда 7 апреля временно были открыты рынки в Славянске, «у него душа не болела, потому что предприниматели подошли ответственно ко всем мерам». «Поэтому я обращусь к санитарному врачу области решить вопрос по открытию рынков на местном уровне», – сказал градоначальник.

При этом акцентировал, что сегодня на встречу пришли около 50 предпринимателей, а это уже нарушение карантинных мер. «Я предложил предпринимателям создать инициативную группу из 5-ти человек, а не приходить в составе 50-ти. А то получится, что за что боролись – на то и напоролись. И в четверг мы еще раз встретимся, а к этому моменту, возможно, будут приняты какие-то решения на уровне области и государства. Если не будет ухудшения ситуации», – отметил мэр.

Что касается работающих предприятий торговли, то Вадим Лях анонсировал усиление проверок по соблюдения карантинных мер. «Если раньше по продуктовым магазинам мы проводили проверки 2 раза в неделю, то теперь они будут ежедневными. Это тоже посыл бизнесу, особенно крупным торговым сетям, где мы периодически все равно наблюдаем большое скопление людей. Думаю, что в ходе этих проверок пострадавшие будут», – сказал он.

В городе продолжаются мероприятия по дезинфекции, в том числе, обрабатываются улицы города. «Сначала обрабатывали дезинфицирующим раствором. Потом пришло разъяснение от главного санитарного врача, что рекомендовано обрабатывать просто водой. В любом случае, смыв пыли, которая может подняться в воздух, – это действенная мера. К тому же в большинстве случаев этим вопросом занимаются сотрудники ГСЧС, все необходимое им предоставляет управление ЖКХ. Поэтому в этом направлении город не несет больших убытков», – заключил Лях.