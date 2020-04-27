Благотворители передали медучреждениям Луганщины партию средств индивидуальной защиты

В медицинские учреждения области, которые определены для оказания помощи больным COVID-19, передали новую партию гуманитарного груза от благотворителей. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщает пресс-служба Луганскй облгосадминистрации.

Как рассказала заместитель председателя Луганской областной государственной администрации Екатерина Безгинская, медицинским учреждениям области, которые принимают больных с коронавирусом, а также Луганскому региональному центру медицины катастроф от двух благотворительных организаций передали суммарно 1650 одноразовых защитных костюмов, 100 биозащитных комбинезонов, 5750 масок и 165 комплектов бахил.

«Эта помощь будет распределена между центром экстренной помощи, для обеспечения наших мобильных бригад, и нашими 5-ю опорными больницами – в Лисичанске, Рубежном, Северодонецке, Беловодске и Старобельске. Чуть больше средств индивидуальной защиты будет выделено больницам Рубежного и Старобельска, ведь эти больницы больше всех сталкиваются с больными COVID-19», – отметила Екатерина Безгинская.

Генеральный директор Старобельского регионального территориального медицинского объединения Галина Горбаченко подчеркнула, что вся помощь, предоставляемая лечебным учреждениям, крайне важна для обеспечения безопасности жизни и здоровья персонала в условиях пандемии коронавируса.