Муж, сын и внучка: В Луганской области семья заразилась коронавирусом

На Луганщине подтверждены 3 новых случая заболевания COVID-19. Все инфицированные – из одной семьи, где ранее уже был выявлен коронавирус. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщила руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Наталия Романенко.

«После подтверждения первого случая в Новопсковском районе медиками были отобраны материалы для ПЦР-исследований в 13 контактных лиц. Три теста, к сожалению, дали положительный результат. Все – из одной семьи: это муж, сын и внучка. Поэтому будьте более внимательными и соблюдайте нормы карантина», – цитирует Наталию Романенко пресс-служба Луганской ОГА.

Таким образом, в настоящее время в Луганской области подтверждены 32 случая заболевания COVID-19, из них. 3 человека выздоровели, 29 находятся на лечении.

В Лисичанске зафиксированы 9 случаев, в Рубежном – 7 (выздоровели – 2), в Кременском районе – 6 (с. Варваровка – 6), в пгт Новопсков – 4, в Старобельском районе – 3 (Старобельск – 2, с. Проезжее – 1), в Северодонецке – 1, в пгт Беловодск – 1, в Станице Луганской – 1 (выздоровел – 1).

Как сообщалось, по данным Минздрава на 27 апреля, за все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 9009 человек. Из них 614 детей и 1749 медработников. Всего выздоровели 864 человека, зафиксировано 220 летальных случаев. В Донецкой области подтверждены 52 случая заболевания коронавирусом COVID-19, 10 человек выздоровели, 1 умер.

В «ДНР» зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 – 78, летальных случаев – 2, выписаны с выздоровлением – 3 человека. В «ЛНР» – 70 инфицированных (1 пациент скончался, 7 – выздоровели).