Зарабатывают на наших шахтерах: «Глава ЛНР» заявил о непрозрачной схеме реализации угля

В «ЛНР» действующая схема реализации угля не является прозрачной. Об этом заявил «глава ЛНР» Леонид Пасечник на встрече с представителями профсоюзных организаций.

На мероприятии речь шла об анонсированной в «республике» реорганизации угольной отрасли.

«Это очень важный для нас вопрос. Действительно пришло время наводить порядок. Есть единый подход, есть единая заработная плата, есть единая цена на уголь, есть единая реализация. Мы должны все это понимать, государство должно это все контролировать», – цитируют Пасечника местные интернет-ресурсы.

Он поставил четыре основные задачи, которые необходимо решить за счет реструктуризации. «Регулярная выплата заработных плат нашим шахтерам – это раз; регулярное повышение заработной платы – это два. Третий вопрос – реорганизация проводится для того, чтобы регулярно уплачивались налоги», – пояснил «глава ЛНР».

«Четвертая, на мой взгляд, немаловажная задача – это, конечно же, построить прозрачную схему реализации угля, чтобы в ней не было места лицам, которые зарабатывают на наших шахтерах, при этом ничего не делая», – заявил Пасечник.

Напомним, что после «национализации» все промышленные предприятия (в т.ч. и угольная отрасль) в «Л-ДНР» перешла под управление компании-прослойки ЗАО «Внешторгсервис», которую курирует бежавший в Россию украинский бизнесмен Сергей Курченко. Начиная с 2015 года «Внешторгсервис» в «республиках» сгенерировал многомиллионные долги перед предприятиями и не платит местные «налоги».

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» разработали план закрытия шахт, которые в «республике» считают «нерентабельными». Речь идет о 5-ти шахтах. При этом закрытие шахт может негативно сказаться на экологии как подконтрольной территории Украины, так и России. В «ЛНР» на угольных предприятиях долги по заработной плате составляют 2,7 млрд руб. (1,1 млрд грн по местному курсу валют).