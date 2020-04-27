Второй, третий или четвертый этапы карантина могут начаться одновременно, – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что несколько этапов выхода из карантина могут осуществляться одновременно. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что на прошлой неделе была представлена дорожная карта выхода страны из карантина со стартовой точкой 11 мая.

«Следующие этапы не привязаны к конкретным датам, а их запуск зависит от динамики заболевания. То есть, если правительство будет видеть, что количество заболевших снижается, то 2-й, 3-й или 4-й этап могут начаться одновременно. Не надо будет ждать 10 или 20 дней для запуска очередного этапа. В то же время, если в стране будет наблюдаться значительное увеличение количества заболевших, то карантинные меры могут снова быть усилены», – написал Шмыгаль.

Он отметил, что каждому министерству и ведомству поручил сформировать детальные разъяснения, при каких условиях должны работать объекты, которые будут открываться.

«Так, Минэкономики и Минздрав уже разработали четкие критерии работы и алгоритмы контроля продовольственных рынков. Это даст возможность в эту среду принять решение об открытии более чем 280 рынков по всей Украине. Этот перечень может быть расширен, если и другие рынки смогут обеспечить надлежащие условия работы», – написал глава правительства.

По его словам, на отдельных этапах предполагается открытие с ограничениями некоторых заведений. «Эти ограничения будем на каждом этапе смягчать. Это касается учебных заведений, кафе, спортивных залов и тому подобное», – добавил Шмыгаль.