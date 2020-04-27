Ивано-Франковская область: Медики получили средства защиты от Фонда Рината Ахметова и банка ПУМБ

Ивано-Франковская область одна из первых в Украине столкнулась с COVID-19. С начала пандемии коронавирусом заразились больше 130 прикарпатских медиков. Но их коллеги продолжают борьбу с COVID-19. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

Ради спасения людей жизнью и здоровьем постоянно рискует и врач экстренной неотложной помощи Инна Мельник. Она – член одной из девяти медицинских бригад, которые выезжают к больным с подозрением на коронавирус в Ивано-Франковской области. Каждый день таких вызовов от двух до пяти. «У нас есть многоразовые костюмы для индивидуальной защиты. На каждый вызов мы надеваем одноразовый костюм, респиратор, щиток, перчатки, бахилы», – рассказывает врач.

Директор Ивано-Франковского областного центра экстренной медицинской помощи Мирон Матейко отметил, что защита нужна всем врачам, даже тем, кто не состоит в «коронавирусных бригадах». Сегодня весь медицинский персонал работает по специальной инструкции. «Если больные не говорят, что у них температура, а приезжают собирать анамнез, то расстояние – 2 метра. Также их просят надеть маску. Если есть температура, два симптома или больше, они отходят и зовут специальную бригаду, которая занимается этим больным», – пояснил он.

Потребность врачей в средствах индивидуальной защиты помогает закрыть Фонд Рината Ахметова. Недавно медики Ивано-Франковской области получили 8 тыс. одноразовых защитных костюмов от Фонда и банка ПУМБ. Костюмы рассчитаны как минимум на 8 часов работы. В комплекте – комбинезон, шлем, защитный экран для лица и бахилы. Помощь передана в 4 опорные больницы Ивано-Франковска: Областной клинический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, Областную клиническую инфекционную больницу, Областной фтизиопульмонологический центр и Центральную городскую клиническую больницу.

«Помощь от Фонда Рината Ахметова и банка ПУМБ – одна из самых существенных, которая поступает к нам», – сказал глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федорив.

Комплекты защитных костюмов получили более 30 больниц региона. Представитель SCM в областном штабе борьбы с коронавирусом Александр Воронкин рассказал, как принималось решение о закупке крупной партии костюмов: «Выяснили, что это очень важная потребность. Узнали сколько и куда нужно их распределить».

По его словам, все костюмы сертифицированы и способны эффективно защищать врачей.

«Ивано-Франковская область – среди тех, кто принял на себя первый и самый сложный удар в борьбе с коронавирусом COVID-19. Мы передали партию из 8 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты больницам Ивано-Франковской области. Мы не прекращаем призывать остальные бизнесы присоединяться к борьбе с эпидемией и поддержать наших врачей всеми возможными способами», – отметил председатель правления банка ПУМБ Сергей Черненко.

Ранее Фонд Рината Ахметова и ПУМБ передали 8 тыс. комплектов индивидуальной защиты медикам Львова.

В пресс-службе напомнили, что Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с COVID-19. Для этого он объединил все ресурсы – благотворительного Фонда, ФК «Шахтер», компаний ДТЭК, Метинвест и других активов SCM для помощи Украине.

Фонд Рината Ахметова закупил для всей страны 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Они уже переданы в Стабилизационный фонд, инициированный Президентом Украины, и в настоящее время поступили в регионы.

Еще в феврале, по личному решению Рината Ахметова, Фонд первым в стране отреагировал на мировой вызов угрозы эпидемии коронавируса. Было закуплено и передано МОЗ оборудование для эффективного лечения осложнений COVID-19 – высококлассные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) SERVO-I UNIVERSAL і SERVO AIR шведского производства и кислородные концентраторы.

В частности, аппараты ИВЛ от Фонда установлены в Полтавской областной инфекционной больнице, Ровенской центральной городской больнице и Закарпатской областной больнице. В названных больницах Полтавы и Ровно также установлены кислородные концентраторы для ИВЛ. Отдельно концентратор от Фонда поставлен в Волынскую областную инфекционную больницу. Медучреждения, которые уже получили оборудование от Фонда, определяло Министерство здравоохранения Украины.

Кроме того, Фонд закупает анализаторы проб и тест-картриджи для них. Данное оборудование уже было передано медикам Киева и Мариуполя.

Фонд также приобрел средства индивидуальной защиты для украинских медиков: уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных EgoZlin biobag EBV, защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой EOBO-20 EgoZlin, защитные одноразовые комбинезоны от химических средств, инфракрасные термометры с лазерной указкой, многослойные респираторы, защитные маски, очки.

Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной скорой помощи, переданных Фондом во все области страны по проекту «200 скорых для Украины».

Фонд Рината Ахметова в сотрудничестве с Минцифры создали уникальные образовательные сериалы для педагогов («Карантин: онлайн-сервисы для учителей») и совместно с ФК «Шахтер» – для школьников («Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта»). Циклы видеокурсов размещены на странице Фонда Рината Ахметова в Facebook и Youtube-канале.

Также Фонд совместно с Минцифры, Министерством здравоохранения и Ассоциацией анестезиологов Украины представили новый видеопроект «COVID-19: что нужно знать о работе аппаратов искусственной вентиляции легких». Он призван помочь специалистам, которые будут или уже применяют в практике реанимационное оборудование для спасения пациентов с осложнениями коронавирусной инфекции, быстро найти общий язык с современной цифровой медтехникой. Сериал будет доступен на YouTube-канале и страницах Фонда Рината Ахметова в соцсетях.

Совместно с телеканалом «Украина» Фонд создал социальные ролики, призывающие пожилых людей придерживаться правила номер один во время карантина – оставаться дома. В роликах #БатькиВДОМА участвуют ведущие канала «Украина» – амбассадоры Фонда Рината Ахметова – Игорь Пупков, Олег Панюта, Григорий Герман, Алексей Суханов и известный журналист Савик Шустер.