В Мариуполе на коронавирус проверят более тысячи медработников

В связи со вспышкой коронавирусного заболевания, которая произошла в областной больнице интенсивного лечения в Мариуполе, проверят более 1 тысячи медиков и контактных лиц на наличие COVID-19. Об этом сегодня, 27 апреля, рассказала заместитель Мариупольского городского головы Ксения Сухова на брифинге в горсовете, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Есть заболевшие медицинские сотрудники и пациенты. На сегодняшний день отрабатывается контактный круг всех этих людей. Это огромная работа, потому как в больнице только сотрудников более тысячи человек, а также проверяют контактных лиц и сам очаг, откуда началось инфицирование», – сказала заместитель мэра.

Она сообщила, что областная больница интенсивного лечения будет полностью закрыта на 21 день, учреждение не будет принимать пациентов. Продолжат оказывать медпомощь только в нейрохирургическом отделении, так как оно единственное в южном регионе области.

«Будут максимально приняты меры, оно будет закрыто, с отдельным входом. Все остальные отделения работать не будут, ургенция по ним распределена по больницам нашего города», – сказала Сухова.

По ее словам, в Мариуполе было выявлено 3 активных очага инфекции, первый из которых уже закрыт. В целом в городе зарегистрированы 34 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 7 пациентов выздоровели, на лечении находятся 27 человек.

«Состояние пациентов средней тяжести, ближе к удовлетворительному, динамика положительная. 4 человека госпитализированы в инфекционное отделение городской больницы, у 23-х человек заболевание протекает в легкой форме, без ярко выраженых симптомов. Они проходят лечение амбулаторно», – отметила заместитель городского головы.

На лабораторные исследования отправлены 132 пробы. Центрами первичной медико-санитарной помощи обеспечено наблюдение за 383-мя контактными лицами уже установленных больных коронавирусом и за 33-мя прибывшими из-за границы.

Ксения Сухова также добавила, что в городе планируют провести тестирование на коронавирус 100% медицинского персонала.