Большинство украинцев поддерживают введенный карантин и придерживаются его мер, – опрос

Большинство украинцев поддерживают введенные жесткие ограничения, треть отмечает, что карантинные меры нужно еще более усилить. Таковы данные очередной волны опроса «Градус здоровья Украины. Обратная связь»*, которая проводилось 23-24 апреля.

97% респондентов частично или полностью придерживаются карантина, в частности, из них:

84% носят маску и часто моют руки;

78% не пользуются общественным транспортом;

76% сокращают социальные контакты;

70% не выходят из дома без критической необходимости.

«Однако от замера, проведенного 12 апреля, возросло количество тех, кто говорит, что не придерживается карантина – от 1% до 3%», – уточняют социологи.

Как и предыдущей волне, около 45% опрошенных ежедневно выходят из дома, 14% – раз в неделю или реже, а 2% – вообще не выходят.

Большинство опрошенных поддерживают введенные жесткие меры карантина, а 28% из них считают, что меры нужно еще усилить.

Украинцы пользуются защитными масками. Но:

41% опрошенных считает, что маску нужно одевать, чтобы не заразить других;

36% – маска защищает и того, кто ее носит, и окружающих;

10% – маску нужно носить для собственной защиты.

10% – маска не защищает никого.

18% декларуют готовность сделать замечание человеку без маски в общественном месте. 29% сделают замечание, если человек рядом не будет соблюдать социальной дистанции по отношению лично к опрошенному и еще 15% – если не соблюдается дистанция в общественном месте. При этом, 36% ответили, что не будут никаких замечаний.

У 63% опрошенных украинцев сохранены рабочие места, при этом из них:

42% работают полный рабочий день;

21% – неполный рабочий день;

37% – не работают.

Среди тех, кто работает, 62% работают по-прежнему, 26% – меньше, а 8% – больше, чем до карантина.

С 36% до 41% возросла доля опрошенных, чей доход не изменился, у 39% – уменьшился, а 19% говорят, что потеряли доход.

«Как и предыдущей волны, 13% утверждают, что оказались на грани выживания в связи с карантином, 21% испытывает сильные финансовые сложности и еще 40% испытывают определенные финансовые сложности. У 71% опрошенных финансовых сбережений хватит еще не более, чем на месяц. При этом, по сравнению с предыдущей волной, выросла доля тех, кому сбережений хватит еще лишь на несколько дней – с 13% до 18%», – отмечают социологи.

Что касается ощущений о сроках окончания карантина, то только 12% опрошенных считают, что он завершится до 12 мая:

38% полагают, что в начале июня,

13% – к началу июля,

12% – к осени,

4% – следующем году .

Украинцы считают, что способность Украины выстоять во время карантина и мирового экономического кризиса лежит на аграрной сфере (61%), энергетике (31%), горно-металлургической (29%). При этом 59% опрошенных указали, что считают, что кризис должен заставить государство развивать возобновляемую энергетику, еще 14% – атомную, 7% – угольную.

Совместный проект Медиа Группы Украина и исследовательской компании Gradus Research. Исследование проведено на базе онлайн-платформы Gradus, 23-24 апреля, метод – самозаполнение. Объем выборки – 700 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет в городах 50+. Сумма процентов в графиках и диаграммах округлена. Погрешность выборки не превышает 3,12%.