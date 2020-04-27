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Открытие рынков, кредиты и ипотека: Зеленский обратился к украинцам (Видео)

27.04.20 19:33
Владимир Зеленский / Фото: скриншот видео
Владимир Зеленский / Фото: скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном обращении рассказал, с чем Украина вступает в новую неделю борьбы с коронавирусом. Видео опубликовано на его странице в Facebook.

«Мы начинаем новую неделю борьбы с коронавирусом. Минздрав уже получил около полумиллиона ПЦР-тестов украинского производства, сегодня будет отгружено еще почти 200 тыс. таких тестов. По качеству и точности они соответствуют мировым стандартам. Наша цель – проводить не менее 10 тыс. тестирований в сутки», – отметил Зеленский.

Также он сообщил, что на этой неделе правительство и НБУ должны представить две важные программы:

  • первая – ипотека для населения со ставкой около 10%;
  • вторая – кредиты малому бизнесу с низкой ставкой для выплаты зарплат своим работникам.

«И еще об одном вопросе, который волнует многих, – работе продовольственных рынков. На ближайшем заседании в среду правительство рассмотрит возможность их открытия. Я считаю, что при условии соблюдения всех правил безопасности уже в эту пятницу рынки смогут возобновить работу. Но хочу подчеркнуть – только при условии соблюдения всех правил безопасности», – сказал президент.

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