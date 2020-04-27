Министр экономики рассказал, при каких условиях смогут работать рынки

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко сообщил в интервью одному из украинских телеканалов, каким требованиям должны соответствовать продуктовые рынки, чтобы возобновить работу.

По его словам, уже в среду на очередном заседании правительства планируется принять решение, которое урегулирует работу агропродовольственных рынков в условиях карантина.

«Рынки имеют большой социальный эффект. От них зависят и фермеры, и простые люди. Сегодня совместно с Минздравом уже разработана концепция безопасного функционирования рынков и механизма воздействия на них за несоблюдение правил. Принятие этих требований позволит до конца недели возобновить работу около 280 рынков по всей Украине», – цитирует Игоря Петрашко пресс-служба министерства.

В частности, речь идет о таких противоэпидемических требованиях, как: измерение температуры, масочный режим, социальная дистанция, ограниченное количество одновременного пребывания людей, постоянная доступность дезинфекционных средств и прочее. Для мониторинга соблюдения приведенных выше требований на агропродовольственном рынке будут постоянно присутствовать инспекторы Госпродпотребслужбы.

Кроме того, министр обратил внимание на актуальный вопрос о предоставлении возможности фермерам реализовывать свою продукцию не только на продовольственных рынках, но и в магазинах.

«Сейчас мы ведем диалог с сетями магазинов, чтобы наши селяне, наши фермеры смогли продавать свою продукцию в этих сетях в том числе. Мы понимаем, что в большинстве случаев магазины специализируются на оптовых закупках, которые малый фермер не может предложить. Именно поэтому сейчас мы анализируем ситуацию и готовим изменения в существующее регулирование, которые упростили бы доступ украинского производителя к полкам магазинов», – отметил Игорь Петрашко.