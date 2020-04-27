За год население в «ЛНР» и «ДНР» сократилось на 1%. Таковы сводные данные «управлений статистики» обеих «республик», передают «Донецкие новости».
Так, в «Л-ДНР» по состоянию на 1 марта 2020 года проживал 3 млн 704 тыс. 071 человек. А год назад, на 1 марта 2019 года, этот показатель составлял 3 млн 736 тыс. 209 человек. Речь идет о наличном населении (по факту нахождения, а не прописки).
Численность наличного населения «Донецкой народной республики» на 1 марта 2020 года составляет 2 млн 262 тыс. 504 чел. 95% жителей проживает в городах, 5% – в сельской местности.
Наибольшие по численности города – Донецк, Макеевка, Горловка и Енакиево.
Численность населения на 01.03.2020, чел.
Донецк (горсовет)
941 126
Макеевка (горсовет)
|
369 074
Горловка (горсовет)
257 362
Енакиево (горсовет)
117 600
|
Харцызск (горсовет)
97 384
Торез (горсовет)
74 728
Снежное (горсовет)
65 324
Шахтерск (горсовет)
56 468
Ясиноватая (горсовет)
43 026
Кировское
27 373
Дебальцево (горсовет)
25 038
Докучаевск (горсовет)
23 550
Ждановка (горсовет)
12 572
Численность наличного населения «Луганской народной республики» на 1 марта 2020 года составляет 1 млн 441 тыс. 567 чел. 94% жителей проживает в городах, 6% – в сельской местности.
Наибольшие по численности города – Луганск, Краснодон (после переименования – Сорокино), Красный Луч (Хрустальный), Алчевск, Свердловск (Должанск) и Антрацит.
Численность населения на 01.03.2020, чел.
Луганск (горсовет) и часть Станично-Луганского района
433873
Краснодон (горсовет) и район
124096
Красный Луч (горсовет)
114527
Алчевск
103744
Свердловск (горсовет) и район
103594
Антрацит (горсовет) и район
100902
Стаханов (горсовет)
84253
Ровеньки (горсовет)
78597
Перевальский район
65763
Лутугинский район
62615
Брянка (горсовет)
49911
Славяносербский район
47007
Первомайск и часть Попаснянского района
39665
Кировск (горсовет) и часть Попаснянского района
33020