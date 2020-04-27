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За год население в «ЛНР» и «ДНР» сократилось

27.04.20 20:15
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За год население в «ЛНР» и «ДНР» сократилось на 1%. Таковы сводные данные «управлений статистики» обеих «республик», передают «Донецкие новости».

Так, в «Л-ДНР» по состоянию на 1 марта 2020 года проживал 3 млн 704 тыс. 071 человек. А год назад, на 1 марта 2019 года, этот показатель составлял 3 млн 736 тыс. 209 человек. Речь идет о наличном населении (по факту нахождения, а не прописки).

Численность наличного населения «Донецкой народной республики» на 1 марта 2020 года составляет 2 млн 262 тыс. 504 чел. 95% жителей проживает в городах, 5% – в сельской местности.

Наибольшие по численности города – Донецк, Макеевка, Горловка и Енакиево.

Численность населения на 01.03.2020, чел.

Донецк (горсовет)

941 126

Макеевка (горсовет)

369 074

Горловка (горсовет)

257 362

Енакиево (горсовет)

117 600

Харцызск (горсовет)

97 384

Торез (горсовет)

74 728

Снежное (горсовет)

65 324

Шахтерск (горсовет)

56 468

Ясиноватая (горсовет)

43 026

Кировское

27 373

Дебальцево (горсовет)

25 038

Докучаевск (горсовет)

23 550

Ждановка (горсовет)

12 572

Численность наличного населения «Луганской народной республики» на 1 марта 2020 года составляет 1 млн 441 тыс. 567 чел. 94% жителей проживает в городах, 6% – в сельской местности.

Наибольшие по численности города – Луганск, Краснодон (после переименования – Сорокино), Красный Луч (Хрустальный), Алчевск, Свердловск (Должанск) и Антрацит.

Численность населения на 01.03.2020, чел.

Луганск (горсовет) и часть Станично-Луганского района

433873

Краснодон (горсовет) и район

124096

Красный Луч (горсовет)

114527

Алчевск

103744

Свердловск (горсовет) и район

103594

Антрацит (горсовет) и район

100902

Стаханов (горсовет)

84253

Ровеньки (горсовет)

78597

Перевальский район

65763

Лутугинский район

62615

Брянка (горсовет)

49911

Славяносербский район

47007

Первомайск и часть Попаснянского района

39665

Кировск (горсовет) и часть Попаснянского района

33020

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