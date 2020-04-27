За год население в «ЛНР» и «ДНР» сократилось на 1%. Таковы сводные данные «управлений статистики» обеих «республик», передают «Донецкие новости».

Так, в «Л-ДНР» по состоянию на 1 марта 2020 года проживал 3 млн 704 тыс. 071 человек. А год назад, на 1 марта 2019 года, этот показатель составлял 3 млн 736 тыс. 209 человек. Речь идет о наличном населении (по факту нахождения, а не прописки).

Численность наличного населения «Донецкой народной республики» на 1 марта 2020 года составляет 2 млн 262 тыс. 504 чел. 95% жителей проживает в городах, 5% – в сельской местности.

Наибольшие по численности города – Донецк, Макеевка, Горловка и Енакиево.

Численность населения на 01.03.2020, чел.

Донецк (горсовет) 941 126 Макеевка (горсовет) 369 074 Горловка (горсовет) 257 362 Енакиево (горсовет) 117 600 Харцызск (горсовет) 97 384 Торез (горсовет) 74 728 Снежное (горсовет) 65 324 Шахтерск (горсовет) 56 468 Ясиноватая (горсовет) 43 026 Кировское 27 373 Дебальцево (горсовет) 25 038 Докучаевск (горсовет) 23 550 Ждановка (горсовет) 12 572

Численность наличного населения «Луганской народной республики» на 1 марта 2020 года составляет 1 млн 441 тыс. 567 чел. 94% жителей проживает в городах, 6% – в сельской местности.

Наибольшие по численности города – Луганск, Краснодон (после переименования – Сорокино), Красный Луч (Хрустальный), Алчевск, Свердловск (Должанск) и Антрацит.

Численность населения на 01.03.2020, чел.