Россия опередила Китай по количеству заболевших COVID-19

За последние сутки в России зарегистрированы 6198 случаев заболевания COVID-19, общее количество больных за все время пандемии составило 87 147 человек. Об этом сообщает официальный правительственный ресурс РФ по вопросам COVID-19.

По количеству выявленных случаев заболевания Россия опередила Китай, где с начала пандемии зарегистрировали более 83 тыс. случаев COVID-19.

Согласно последней статистике Университета Джонса Хопкинса, РФ вышла на 9-е место в мировом рейтинге стран с наибольшим количеством больных COVID-19.

По состоянию на 27 апреля, в России проведено более 3 млн тестов на коронавирус, 7346 человек выздоровели, 794 случая завершились летальным исходом.

Как сообщалось, по данным Минздрава на 27 апреля, за все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 9009 человек. Из них 614 детей и 1749 медработников. Всего выздоровели 864 человека, зафиксировано 220 летальных случаев. В Донецкой области подтверждены 52 случая заболевания коронавирусом COVID-19, 10 человек выздоровели, 1 умер. В Луганской области подтверждены 32 случая заболевания COVID-19, из них. 3 человека выздоровели.

В «ДНР» зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 – 78, летальных случаев – 2, выписаны с выздоровлением – 3 человека. В «ЛНР» – 70 инфицированных (1 пациент скончался, 7 – выздоровели).