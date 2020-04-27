Зависит от динамики коронавируса: В Украине с 12 мая планируют запускать транспорт

С 12 мая в Украине будут возобновлять работу городского транспорта, автобусное и железнодорожное пригородное и междугороднее сообщение. Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью «Лига. Бизнес».

Он подчеркнул, что все зависит от динамики распространения коронавируса.

«Мы планируем 12 мая возобновлять активность в городах, пригородное, междугороднее сообщение. Это все касается автобусных и железнодорожных перевозок. Но многое зависит от того, какие показатели по распространению вируса мы будем иметь к 12 мая. В дальнейшем планируем и авиасообщение. Конечно, мы можем говорить только о внутренней авиации. Единственное, что авиаперевозчики не понимают объем трафика: открывать рейс и везти 10 пассажиров – невыгодно. Выгоднее не летать», – сказал Криклий.

По его словам, будут сохраняться ограничения: маски, термоскрининг, в городском транспорте можно будет использовать только сидячие места.

«Мы готовим предложения по алгоритму выхода из карантина, на следующей неделе с нашей стороны все финализируем», – отметил Криклий.

Он также сообщил, что на данный момент европейцы ограничивают въезд иностранных граждан. И если украинцы захотят путешествовать, – будет работать формат самоизоляции.

«Вы выехали, например, в Польшу. Вернулись – надо будет провести 14 дней в самоизоляции. Комфортно ли будет всем в таком режиме? Сомневаюсь», – уточнил министр.

Он также рассказал, что соблюдение ограничений, например, по числу пассажиров или наличию свободных средних кресел в самолетах и поездах Интерсити может отразиться на стоимости проезда.

«Просчитывается и такой вариант. Это может отразиться на стоимости – это социальный вопрос. Поэтому пока окончательного решения не принято. Если говорить о городском транспорте, этот вопрос будут решать городские власти – поддерживать, субсидировать. Так, как сейчас делают с коммунальными предприятиями – автобусами, троллейбусами. Если говорить об авиасобщении, конечно, это может отражаться на стоимости авиабилетов», – отметил Владислав Криклий.