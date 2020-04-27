Нашли повешенной в лесополосе: Полиция расследует гибель 19-летней жительницы Краматорска

19-летняя жительница Краматорска ушла из дома 18 апреля 2020 года и пропала. Сегодня, 27 апреля, поисковая группа обнаружила тело девушки без признаков жизни в районе поселка Городещина. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции.

«10 дней полицейские искали пропавшую краматорчанку, которая ушла в 08:00 18 апреля из дома, оставив записку. Из числа полицейских и кинологов создали поисковые группы, которые обследовали территорию возможного местонахождения пропавшей в радиусе 10 квадратных километров. Проводились оперативные мероприятия по ее поиску, правоохранители установили свидетелей, которые видели девушку, похожую по приметам на пропавшую», – рассказали в полиции.

Сегодня оперативники Краматорского отдела полиции вместе с кинологом нашли 19-летнюю девушку без признаков жизни в лесополосе поселка Городещина. По предварительным данным, она покончила жизнь самоубийством через повешение.

Полицейские в рамках досудебного расследования устанавливают обстоятельства гибели молодой краматорчанки.