В «ЛНР» угольные предприятия выводят из-под контроля Курченко

В «ЛНР» создают единое «республиканское» предприятие, в которое войдут все оставшиеся после реструктуризации предприятия угольной отрасли. Таким образом «республика» планирует вывести угольную отрасль из-под управления ЗАО «Внешторгсервис», которое курирует бежавший в Россию украинский бизнесмен Сергей Курченко.

Новое унитарное образование в «ЛНР» возглавит Владимир Шатохин, до этого времени он был директором угольного объединения «Ровенькиантрацит».

«Будет образовано новое государственное унитарное предприятие. Перечень структурных подразделений, в том числе обогатительных и вспомогательных, которые войдут в это образование, уже определен. Возглавит этот ГУП Владимир Шатохин», – сообщил в эфире местного телеканала «замминистра энергетики ЛНР» Сергей Чуприн.

Он считает, что создание ГУП позволит создать нормальную финансовую обстановку в угольной отрасли. «Мы сможем упорядочить численность, сконцентрировать основные трудовые ресурсы на этих предприятиях и тогда мы сможем повысить заработную плату и обеспечить ее своевременную выплату», – пояснил Чуприн.

В ходе реструктуризации оставят предприятия, которые смогут обеспечить безубыточность угольной отрасли. Для этого был проведен анализ отрасли по трем направлением:

реализация энергетических углей марки «Г», которые отгружают в «ДНР» на Зуевскую ТЭС;

коксовая группа углей, которая участвует в работе «республиканских» металлургических предприятий;

энергетические угли марки «А», основная доля которых реализуется за пределами «ЛНР».

«Определен перечень предприятий, которые могут выйти в ближайшие полгода на безубыточный режим работы, для этого были определены объемы работ и предварительная сумма денежных вложений», – сообщил «замминистра».

Напомним, что после «национализации» все промышленные предприятия (в т.ч. и угольная отрасль) в «Л-ДНР» перешла под управление российско-южноосетинской компании-прослойки ЗАО «Внешторгсервис». Начиная с 2015 года «ВТС» в «республиках» сгенерировал многомиллионные долги перед предприятиями. «ВТС» не платит местные «налоги», т.к. он не зарегистрирован в «республиках».

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» разработали план закрытия шахт, которые в «республике» считают «нерентабельными». Речь идет о 5-ти шахтах. При этом закрытие шахт может негативно сказаться на экологии как подконтрольной территории Украины, так и России. В «ЛНР» на угольных предприятиях долги по заработной плате составляют 2,7 млрд руб. (1,1 млрд грн по местному курсу валют).