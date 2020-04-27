Украина в ООН рассказала о нарушениях прав молодежи в Крыму и на неподконтрольном Донбассе

Дети и молодежь на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях на востоке Украины и в Крыму преодолевают серьезные вызовы собственной безопасности и здоровью. Об этом сегодня, 27 апреля, заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на открытых дебатах Совета безопасности ООН по вопросам молодежи, мира и безопасности, которые проходили в понедельник, передает «Укринформ».

«Прошли шесть лет, но на временно оккупированных территориях Украины множество угроз и вызовов для молодежи», – заявил Кислица.

По его словам, местные «власти» прибегают к масштабным нарушениям прав человека против молодых активистов, а также стремятся стереть украинскую национальную и культурную идентичность среди детей и молодежи.

Еще одним серьезным вызовом Кислица назвал грубое нарушение Россией норм международного гуманитарного права, когда тысячи молодых людей с неподконтрольных территорий РФ заставляет идти на «военную службу» в свои вооруженные силы. При этом дипломат назвал «наиболее циничной» отправку молодых людей из Крыма в военные части, которые участвуют в вооруженной агрессии РФ против Украины на Донбассе.

Между тем, отметил дипломат, пандемия COVID-19 создала новые вызовы для жизни и здоровья населения, независимо от возраста.

«В этой связи мы напоминаем об обязанности для Российской Федерации как государства-оккупанта принять все необходимые меры в соответствии с международным гуманитарным правом для защиты жизни и здоровья населения оккупированных территорий», – подчеркнул Кислица.

Подытоживая, Постоянный представитель Украины при ООН подчеркнул, что защита молодежи и ее прав является инвестицией в будущее и призвал государства-члены ООН к полной имплементации повестки дня дебатов Совбеза по молодежи, мира и безопасности.