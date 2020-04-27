Проекты из 21 страны: В Мариуполе представили идеи реконструкции сгоревшего здания горуправления МВД (Фото)

Архитекторы из 21 страны мира разработали проекты реконструкции здания бывшего городского управления милиции Мариуполя, которое было сожжено в период «русской весны» 9 мая 2014 года. Здесь планируют создать мультифункциональный центр «Порт Культур».

«Мы получили 49 проектов от архитектурных команд и индивидуальных участников из 21 страны мира. География проектов оказалась неожиданно широкой даже для организаторов конкурса – от Великобритании на Запад, до Австралии на восток от Мариуполя», – отмечают организаторы конкурса.

В частности, на рассмотрение свои работы прислали архитекторы из Украины, Австрии, Германии, Нидерландов, Испании, Кении, Ирана, Судана, Японии и других стран.

В финал конкурса вышли 9 проектов, за которые жителей Мариуполя могут проголосовать на сайте Port of Cultures. Результаты голосования станут известны 7 мая.

Как сообщалось ранее, 9 мая 2014 года в Мариуполе диверсионная группа «ДНР» «Мангуста» предприняла штурм городского управления МВД, в результате чего погибли двое правоохранителей и четверо военнослужащих. Здание освободили, однако в результате боевых действий оно сгорело.