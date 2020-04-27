Колледж в Мариуполе модернизируют за счет гранта Евросоюза

Колледж Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского (ДонНУЭТ) в Мариуполе модернизируют при поддержке Европейского Союза. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

Проект по модернизации колледжа, оснащению корпуса и обновлению ряда образовательных программ реализуется за счет средств гранта в рамках программы «Поддержка ЕС для востока Украины» для вузов-переселенцев.

Общий бюджет проекта составляет более 850 тыс евро, из них 810 тыс евро – грант Европейского Союза, более 42 тыс евро – вклад самого учебного заведения. Срок реализации – 3 года, до 2022 года включительно.

В рамках проекта планируют восстановить и модернизировать учебный корпус Мариупольского колледжа ДонНУЭТ: выполнить ремонт крыши, модернизацию сетей и коммуникаций, замену окон и дверей, обустроить пандусами. Также хотят отремонтировать 37 учебных и 32 административных аудитории, актовый и спортивный залы, библиотеку, столовую, иные помещения.

Кроме того, проектом предусмотрено приобретение оборудования для обустройства учебного корпуса колледжа. Закупят ИТ-оборудование, офисную мебель для создания 3-х компьютерных классов, бизнес-инкубатора, цифровой языковой лаборатории для обучения иностранным языкам; оборудование и инвентарь для учебных и научных технологических, физических и химических лабораторий, а также для столовой, актового зала, библиотеки.