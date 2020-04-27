Ударила ножом и испугалась: В Светлодарске семейная ссора обернулась трагедией

В Светлодарске (Донецкая обл.) семейный конфликт перерос в кровавую драму. Жена ранила мужа ножом в живот. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Как рассказали в пресс-службе полиции Донетчины, между супругами возник конфликт на бытовом уровне.

«Во время ссоры 44-летняя женщина схватила нож и нанесла удар своему 49-летнему мужу. Испугавшись того, что совершила, она сама вызвала медиков», – сообщили в полиции.

По факту преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины, открыто уголовное производство. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.