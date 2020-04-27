С вещанием на украинском и английском: В Мариуполе школьники хотят создать свое телевидение

В Мариуполе специализированная общеобразовательная школа № 66 планирует запустить школьное телевидение с вещанием на украинском и английском языках. Об этом сообщает Донецкий пресс-клуб.

Директор СОШ № 66 Наталья Ровицкая отмечает, что их школа – одна из самых сильных в городе. Здесь учатся 850 детей. С 2016 года данная школа является «опорной», т.е. базовой для развития других школ города.

СОШ № 66 стала одной из 7-ми мариупольских школ, отобранных к участию в проекте «Освітній марафон»*, который реализует Фундація «З країни в Україну».

5 месяцев участия в программе позволили педагогам кардинально по-иному посмотреть на процессы в школе. «Вернувшись с первой сессии-интенсива, мы провели анкетирование детей, родителей, учителей, которое показало, что у нас сильная система ученического самоуправления. Но хотелось бы более широко и детально освещать его деятельность, а также показывать достижения творческих и одаренных детей. Мы недостаточно активно коммуницируем с громадой. "Освітній марафон" помог нам понять ценности этих людей и их потребности. То есть теперь мы смотрим на все глазами клиента (ребенка)», – рассказывает Наталия Ровицкая.

Она отмечает, что раньше учителя 66-й, как преимущественно и все украинские педагоги, были уверены: главное, что нужно школьникам и родителям, – это качество знаний. Как выяснилось, есть группа учеников, которая в первую очередь заинтересована в комфортном пребывании и социализации в среде. То есть, они не готовы переживать стрессы из-за опросов или контрольных работ. Это, например, часто болеющие дети, школьники с инклюзией, спортсмены либо те, кто серьезно занимается пением, музыкой, рисованием и т.п. «Они ориентированы не на знания, а скорее на самореализацию и требуют особенных условий, чтобы совмещать учебу с развитием своих способностей и талантов. И теперь создать такое пространство, исходя из разных потребностей, – задание стратегии, которую наша педагогическая команда создает в рамках "Освітнього марафону"», – поясняет директор школы.

Также анкетирование показало, что не хватает внутренних коммуникаций: школьники, как правило, мало знают об успешных историях других детей, если они не их одноклассники, не представляют, какие интересные биографии, таланты и увлечения у их педагогов, сами же преподаватели не успевают быть в курсе всех школьных новостей из-за занятости, а родители тоже хотели бы знать больше о школьной жизни своих отпрысков.

При этом в школе уже есть ряд коммуникационных направлений. Так, школа более 10 лет использует общешкольную платформу «Мережа Щоденник», через которую идет дистанционное обучение, здесь же можно выставлять объявления, домашние задания, расписание, оценки, обмениваться сообщениями. Платформа доступна учителям, детям и их родителям. Но на базе платформы обмен информацией идет в основном по обучению.

В школе во время перемен вещает радио, на котором «работают» ученики. Но выпуски очень короткие, и их слышит не очень много людей из-за шума в коридорах. Поэтому выход увидели в создании собственной телестудии.

«Нам нужен более мощный ресурс, например, школьный телеканал на YouTube. Этот ресурс должен быть доступен для учителей, детей, родителей, громады в любое время. Телевидение поможет детям критически мыслить, соблюдать информационную гигиену, овладевать базовыми знаниями по журналистике, учиться держать себя перед аудиторией, рассказывать о своих успехах или важных событиях, а также позволит работать со специальным оборудованием и программами», – уверена Наталия Ровицкая.

Среди основных медиапродуктов будут: школьные новости, сообщения об экскурсиях между школами, о внешкольном сотрудничестве; пропаганда здорового образа жизни, встречи с интересными людьми-мотиваторами, развлекательный контент (поздравления, конкурсы), программы, посвященные творчеству школьников, а также часть эфирного времени отдадут под обучающие видео для закрепления материала.

Частично контент канала хотят сделать англоязычным. «Поскольку наша школа специализируется на иностранных языках, то сам бог велел таким образом детям дать возможность практиковать как минимум английский. Позже, возможно, попробуем и немецкий, и французский», – объясняет директор школы.

Уже есть много детей, желающих стать сотрудниками студии. Присоединиться к обучению юных журналистов и ведущих готовы и родители, среди которых есть сотрудники местных медиа.

Для получениея финансирования на реализацию проекта руководство школы уже подало заявки на два грантовых конкурса: «Способная школа для лучших результатов» («Спроможна школа для кращих результатiв») по линии Минобразования и на областной – для приобретения аппаратуры. «Если мы не получим грант в этом году, будем подаваться на другие конкурсы», – говорит директор школы.

* «Освітній марафон» – это проект, направленный на развитие управленческой компетентности учреждений общего среднего образования для внедрения «Новой украинской школы». На старте выбрали 60 команд из школ Донецкой и Луганской областей, которые прошли интенсив в декабре 2019 года в Киеве. По результатам выполнения домашних заданий организаторы определили в феврале 40 полуфиналистов, продолжающих работать над стратегией развития своего заведения. До финиша в октябре дойдут 20, и только 10 из них организаторы помогут в подготовке грантовых заявок для реализации их стратегий.