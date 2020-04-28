Для мужей – с бабочкой, для дам – с сумочкой: Переселенцы в Святогорске шьют оригинальные маски (Фото, видео)

В Святогорске (Донецкая обл.) переселенцы, проживающие в санатории «Святые горы», в период карантина изготавливают оригинальные защитные маски – в том числе, с бабочками для мужчин и с сумками для дам. Примечательно, что внутренне перемещенные лица (ВПЛ) организовали производство самостоятельно, без какой-либо финансовой поддержки со стороны. И изготавливают средства защиты не только на заказ, но ведут активную волонтерскую работу.

Санаторий с 2014 года является местом компактного проживания ВПЛ, сейчас здесь находятся 194 переселенца, из которых 91 – лица с инвалидностью, 74 пенсионера. На базе МКП Благотворительный фонд «Бумеранг доброты» (а в его составе – те же переселенцы) открыл «Центр для людей с инвалидностью и ВПЛ», участники которого и решили изготавливать «антикоронавирусные» маски. Об этой новой деятельности «Донецким новостям» рассказала переселенка из Донецка, руководитель БФ «Бумеранг доброты» Ольга Овсянникова.

Начинали для себя

Изначально переселенцы шили маски для себя и своих семей. «С началом карантина масок в аптеках не хватало, цены на них были высокие. Мы же живем в месте компактного проживания переселенцев, и для безопасности маску приходится надевать даже выходя в коридор корпуса. К тому же в аптеках продаются одноразовые повязки, их менять нужно каждые 2 часа, и каждая стоит до 20 грн. И даже если в день использовать минимум 4 маски – это уже 80 грн. А семье из трех человек – это 240 грн в день, в месяц – 7200 грн нужно отдать только на маски. Для переселенцев – это неподъемная сумма. А детей и себя нужно было защитить. У одной из наших переселенок была своя швейная машинка, у других нашлись остатки тканей – и мы начали шить маски», – говорит Ольга Овсянникова.

Ольга Овсянникова

Ткани были с принтом, поэтому маски получились оригинальные. «Идем по Святогорску, к нам стали подходить люди, интересоваться, просить, чтобы и им сшили. Кто-то мог оплатить нашу работу, кто-то ткань приносил. Обращались жители, у которых не было денег на маски, им мы шили бесплатно, на вырученные с первых продаж средств. Люди рассказывали о нас друг другу и объемы заказов начали увеличиваться. И тогда мы решили начать массовый пошив масок», – вспоминает собеседница.

Берем оригинальностью

Мини-цех открыли на базе своего Центра для переселенцев. Взяли в аренду вторую швейную машинку. Расширили ассортимент. Маски шьют из спанбонда (ткань для пошива медицинской одежды) и принтованные хлопчатобумажные, а также создают креативные «защитные» наборы.

«Маски из спанбонда у нас белые или черные. Мы берем более плотную ткань, чем, скажем, аналогичные маски в аптеках. Плотностью 50-60 г/кв. м. Маска у нас двуслойная, поэтому суммарно плотность более 100, т.е. она хорошо защищает, не пропускает влагу. Главное, что она многоразовая – ее можно стирать, дезинфицировать утюгом. Делаем разнообразные варианты – с декором, с украшениями, но самая простая наша маска из спанбонда стоит от 15 грн», – поясняет переселенка.

Маски из спанбонда

Также шьют оригинальные принтованные маски. Ситуация с закрытием на период карантина магазинов по продаже тканей не сильно повлияла. «Многие магазины стали продавать товар через интернет или с доставкой», – рассказывает Ольга, уточняя, что стоимость принтованных масок – от 30 грн.

Когда схлынула первая волна востребованности в масках, захотелось покреативить. Поэтому придумали шить наборы. «Например, для девушек и женщин совмещаем маску и сумку. Сумка удобная, прочная, двуслойная: внутри – спанбонд, с внешней стороны – принтованная ткань. В наборе – сумка и две маски, его цена – 300 грн», – отмечает мастерица.

А для мужчин придумали комплект маску и бабочку, выполненные из одной ткани. «Получается интересно, креативно, весело. Такой набор – 100 грн», – уточняет переселенка.

Все лекала переселенцы разрабатывали сами. «У нас было как у всех, кто начинал массово шить маски. По принципу: первые 100 штук "запороли", а потом пошло как по маслу», – смеется Ольга.

В работе мини-цеха постоянно задействовано 5 человек (бывает – больше, зависит от того, у кого сколько есть свободного времени). «Все процессы распределены. Две девочки шьют, кто-то кроит, кто-то сметает, кто-то пакует продукцию. Мужчины, например, у нас жесткость режут – это проволока, которая вшивается в верхней части маски, при надевании человек изгибает эту жесткость по форме носа, и маска хорошо держится», – поясняет руководитель мини-цеха.

Работают переселенцы с соблюдением карантинных мер. «У нас в Центре несколько комнат, в каждой – не более двух человек, все в масках. На период карантина Центр закрыт, занятия не проводятся, поэтому здесь посторонних людей нет», – добавляет Ольга.

Оденем в маски Святогорск

Сейчас у переселенцев «на поток» поставлено не только само производство и продажи, но и волонтерская помощь. Бесплатно изготавливают и раздают маски за счет вырученных с продаж средств. «На своей страничке в соцсети мы даже акцентируем, что покупая у нас, вы оплачиваете маски для других нуждающихся», – отметила Ольга Овсянникова.

Также местные жители могут принести свою ткань – сошьют как им, так и их близким. «Стали обращаться жители. Например, обратилась местная жительница Любовь Константиновна, у нее по соседству живут старенькие бабушки, нет денег на маски, но она принесла отрез ткани и резинку – мы сшили бесплатно», – вспоминает переселенка.

Маски для бабушек

Потом увидели, что дети по улице ходят без защитных средств –начали им бесплатно раздавать маски. «А как-то ехали в Краматорск, видим – мальчишки собирают деньги на баскитбольный мяч, но сами – без масок. Остановились – всех "снарядили"», – говорит волонтерка.

Главная достопримечательность Святогорска – Свято-Успенская Святогорская лавра. Паломники сюда приезжают даже в период карантина. У входа –просящие милостыню. Без масок. «Одели» и их.

«И если к нам обращались волонтеры, что их подопечным бабушкам-дедушкам нужны маски – мы никогда не отказывали», – дополняет собеседница.

Также маски от переселенцев носят медики и спасатели Святогорска, полицейские Славянска.

Готовы расширяться, но нужна поддержка

Производство переселенцы организовали самостоятельно, без какой-либо поддержки со стороны. «Финансовой поддержки у нас нет. Развиваемся и оказываем благотворительную помощь только за счет того, что можем реализовать сами», – говорит Ольга.

При этом цены на материалы растут, а повышать стоимость своих изделий переселенцы не намерены, так как считают, что средства защиты должны быть доступны каждому. «Материалы, в основном, закупаем через интернет. Но если раньше метр резинки, которая используется в пошиве, стоил 50 копеек, сейчас – уже по 2 грн. И на резинку большой спрос, поэтому ее уже практически невозможно купить. С тканью пока проблем нет», – поясняет она.

Сейчас переселенцы на двух машинках шьют примерно по 100 масок в день. Могут и больше, готовы и производственные мощности увеличить, и больше «коллег»-переселенцев привлечь. «Даже по нынешним нашим заявкам мы ощущаем, что нам не хватает минимум двух швейных машинок. Если бы они были, мы бы уже удволили объемы, и больше волонтерской помощи могли бы оказать», – говорит Ольга.

Для развития также нужны комплексные заказы и сеть распространения. «Какие у нас сейчас заказы? В основном, люди берут для себя, для семьи и близких. Это неравнодушные люди, которые видят, что покупая себе маски, они оплачивают защитные средства и нуждающимся. Комплексных заказов пока у нас нет. Держимся за счет частных заказов и той части, что мы отдаем на реализацию в магазины. Например, сейчас маски кроме Святогорска реализуем в Славянске и Краматорске. Также рассылаем частным заказчикам в иные регионы "Новой почтой"», – продолжает переселенка.

Могли бы помочь и гранты. Но волонтерка сетует, что в период карантина такая поддержка, в основном, направлена на информирование, психологическую и юридическую помощь, а также целевые гранты на оказание помощи медикам и медучреждениям. «Была бы грантовая поддержка, мы бы могли обеспечить масками еще большее число медиков. У нас в регионе маски нужны и для территориальных центров соцзащиты, которые на дому обслуживают старичков – защита необходима как самим соцработникам, так и их подопечным. А плюс почтальоны, которые продолжают разносить по домам и почту, и пенсии. К тому же, мы в Донецкой области – а у нас здесь и "серая", и "красная" прифронтовые зоны, там тоже люди нуждаются в защитных средствах. И у нас была бы возможность задействовать в работе больше переселенцев. Ведь карантин – это не только пандемия медицинская, но и пандемия экономическая – бизнес остановился, предприятия закрылись. А в нашем небольшом Святогорске и до этого были проблемы с работой, а сейчас – и подавно», – резюмировала Ольга Овсянникова.