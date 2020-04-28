В зоне ООС изъяли фальсифицированный алкоголь на сумму почти в 10 млн гривен (Фото)

В зоне проведения операции Объединенных сил сотрудниками Службы безопасности Украины и спецподразделением налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области, входящих в состав Объединенных сил, были задержаны 2 грузовых автомобиля, перевозивших фальсифицированные алкогольные напитки. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Оба грузовика были остановлены в Краматорске. Один из них двигался по окраине города в обход контрольных постов. В первом обнаружили 11 тыс. 880 литров алкогольных напитков, стоимостью около 3 млн грн. Второй грузовик перевозил 22 тыс. 711 бутылок алкогольных напитков с признаками фальсификации на сумму более 2 млн грн.

Также были проведены обыски складских и гаражных помещений. В результате изъяты почти 39 тыс. бутылок и 200 10-тилитровых тетрапаков фальсифицированных алкогольных напитков на сумму более 4-х млн грн.

Общая стоимость фальсификата, который не попал на полки магазинов, составила почти 10 млн грн.

Все товары и грузовые автомобили, которые осуществляли незаконные перевозки, изъяты. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.