В «ДНР» сделали заявление по мерам, ограничивающим перемещение

В «ДНР» не видят оснований для принятия новых мер, ограничивающих перемещение жителей между городами и районами. Об этом заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, передают местные интернет-ресурсы.

«На сегодняшний день нет предпосылок для закрытия городов. У нас была необходимость по Новому Свету ограничить, потому что там находится стратегически важная электростанция, для нас важно было решить ситуацию с нашей курортной зоной. Увы, желание людей поехать отдохнуть на выходные и прочее превалировало над опасностью заразиться коронавирусной инфекцией», – заявил Пушилин.

«Смею предположить, что это максимум, на который мы пойдем по ограничению перемещения между городами и районами республики», – добавил он.

Как уверяет «глава ДНР», «текущая эпидемиологическая ситуация не дает оснований для ужесточения превентивных мер».

В «ДНР» зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 – 78, летальных случаев – 2, выписаны с выздоровлением – 3 человека. В «ЛНР» – 70 инфицированных (1 пациент скончался, 7 – выздоровели).

Отметим, что на подконтрольной украинским властям части Донецкой области коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 52 человек, в том числе у 28 медработников.