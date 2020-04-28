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В «ЛНР»: Жителя Алчевска «приговорили» к 12 годам и 6 месяцам тюрьмы за «госизмену»

28.04.20 08:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» жителя Алчевска «осудили» за «госизмену» и «незаконный оборот боеприпасов». Мужчину «приговорили» к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как сообщается, жителя Алчевска обвинили «в совершении государственной измены и незаконном обороте боевых припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

В «ЛНР» утверждают, что мужчина, находясь в мае 2017 года на подконтрольной Киеву территории, «был завербован сотрудниками СБУ, и с мая 2017 года по март 2019 года осуществлял шпионаж и оказание другой помощи специальным службам Украины… в частности, собирал и передавал своему куратору из СБУ сведения».

«По заданию своего куратора, он также предпринимал действия по сбору информации в отношении должностных лиц правоохранительных органов, осуществляя фотографирование транспортных средств, на которых они передвигаются. Кроме этого, одним из заданий подсудимого была попытка вербовки и склонение одного из военнослужащих народной милиции ЛНР воспользоваться программой СБУ "Тебя ждут дома"», – уверяют в «республике».

«Приговором верховного суда ЛНР подсудимый признан виновным... По совокупности преступлений подсудимому назначено наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы со штрафом», – сообщают в «ЛНР», добавляя, что «приговор» «вступил в силу».

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