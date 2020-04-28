В Донецке показали город с обзорной площадки (Видео)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», показал свою прогулку по городу.

Прогулка началась с Парка кованых фигур – дончанин показал, как он выглядит сегодня.

Кроме того, он поделился новостями. «Прежде всего, дефицита продуктов нет. Да, был определенный спрос в начале, когда скупали тоннами. Но сейчас такого уже нет. Что касается масочного режима, то в магазинах, супермаркетах, на рынках, все, кто осуществляет торговую деятельность, продавцы обязаны носить маски и перчатки. Также в банк вас не пустят без маски либо респиратора», – рассказал мужчина.

На центральной улице города – Артема – трафик небольшой. В переходе все торговые точки закрыты. По словам «Виконсты», треть людей на улицах ходят в масках.

Далее дончанин направился к стадиону «Донбасс Арена». Он отметил, что территория вокруг стадиона ухожена, трава покошена, газоны поливаются. На клумбах высажены кусты роз.

Ступенчатый фонтан у «Донбасс Арены» не работает. Не работают и кассы стадиона. «За стадионом следят, никто его не забрасывает. Но факт в том, что футбольная команда здесь не играет», – сообщил дончанин.

Также он прошелся по детской Поляне сказок, которая расположена в парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола. «Виконста» отметил, что коммунальщики работают по двое, групп большей численности в парках нет.

Также он спустился ниже «Донбасс Арены», где показал город с обзорной площадки – с нее открывается красивый вид.