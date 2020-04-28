НВФ продолжают препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ

25, 26 и 27 апреля члены незаконных вооруженных формирований (НВФ) вновь запрещали доступ патрулям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ при попытках проезда/прохода в неподконтрольные украинскому правительству районы по официальным дорожным коридорам. Такие факты зафиксированы трижды в Донецкой области и дважды – в Луганской. Кроме того, патрулям СММ отказывали при попытках проезда/прохода в подконтрольные украинским властям районы: 1 раз в Донецкой области и 1 раз в Луганской области. Об этом сообщается в оперативном отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 27 апреля.

Так, 25 апреля на блокпосту вблизи неподконтрольной украинским властям Еленовки (Донецкая обл.) член НВФ отказал патрулю Миссии в проезде в подконтрольные украинскому правительству районы, заявив, что у Миссии нет разрешения на проезд.

«На том самом блокпосте члены вооруженных формирований отказали другому патрулю CММ в проезде в неподконтрольные правительству районы, не предоставив каких-либо объяснений», – констатировали в ОБСЕ.

26 апреля на блокпосте около неподконтрольной украинскому правительству Александровки (Донецкая обл.) патруль ОБСЕ не смог проехать в неподконтрольные правительству районы из-за того, что поперек дорожного полотна были установлены противотанковые заграждения и шины.

«Члены вооруженных формирований присутствовали там, однако не убрали преграды и не предоставили объяснение такому препятствованию», – проинформировали в Миссии.

25, 26 и 27 апреля на блокпосту НВФ южнее моста у Станицы Луганской (Луганская обл.) члены вооруженных формирований дважды запретили патрулям Миссии проход в неподконтрольные правительству районы и еще один раз – в подконтрольные правительству районы, сославшись на то, что блокпост закрыт в связи с COVID-19.

27 апреля на блокпосте, расположенном в 600 м к западу от неподконтрольного украинским властям Верхнешироковского (до переименования, – Октябрь, Донецкая обл.), член НВФ отказал патрулю Миссии в проезде в неподконтрольные правительству районы, мотивировав это карантинными ограничениями в связи с COVID-19.

«СММ начала сталкиваться с регулярными недопусками при попытке пересечения в направлении неподконтрольных правительству районов на блокпостах вооруженных формирований в Донецкой области с 21 марта и в Луганской области с 23 марта. Такие ограничения свободы передвижения Миссии через линию соприкосновения препятствуют выполнению ее мандата по всей стране», – отмечают в Миссии.