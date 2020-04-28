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Отсутствие стихийной торговли, антисептики и дезинфекция: В МОЗ опубликовали требования для открытия рынков

28.04.20 08:46
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На ближайшем заседании Кабинета министров Украины рассмотрят вопрос возобновления работы продовольственных рынков. Министерство здравоохранения подготовило соответствующее постановление. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в своем Facebook.

Степанов отметил, что для того, чтобы обеспечить безопасность, Минздрав и Минэкономики разработали алгоритм санитарного контроля работы рынков.

«Сейчас планируется открытие более 280 продовольственных рынков – тех, что в состоянии будут обеспечить все необходимое для соблюдения санитарных норм. Это серьезный шаг к ослаблению карантина. Поэтому призываю соблюдать все профилактические требования функционирования рынков. Чтобы наши совместные усилия по недопущению распространения вируса были не напрасны», – написал министр.

Также Максим Степанов обнародовал инфографику с условиями, которые необходимо выполнить для возобновления работы рынков.

Среди них:

  • допуск работников, продавцов и посетителей исключительно в медицинских масках или респираторах, и прохождение бесконтактного температурного скрининга;
  • наличие на каждом входе (въезде) на рынок антисептиков;
  • не более одного покупателя на 10 кв. метров;
  • дезинфекция контактных поверхностей каждые 3 часа;
  • уборка и дезинфекция всех помещений в конце каждого рабочего дня;
  • отсутствие стихийной торговли на прилегающих к рынку территориях;
  • расстояние между рабочими местами продавцов – не менее 3-х метров;
  • защитные экраны между продавцами и покупателями.

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