Отсутствие стихийной торговли, антисептики и дезинфекция: В МОЗ опубликовали требования для открытия рынков

На ближайшем заседании Кабинета министров Украины рассмотрят вопрос возобновления работы продовольственных рынков. Министерство здравоохранения подготовило соответствующее постановление. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в своем Facebook.

Степанов отметил, что для того, чтобы обеспечить безопасность, Минздрав и Минэкономики разработали алгоритм санитарного контроля работы рынков.

«Сейчас планируется открытие более 280 продовольственных рынков – тех, что в состоянии будут обеспечить все необходимое для соблюдения санитарных норм. Это серьезный шаг к ослаблению карантина. Поэтому призываю соблюдать все профилактические требования функционирования рынков. Чтобы наши совместные усилия по недопущению распространения вируса были не напрасны», – написал министр.

Также Максим Степанов обнародовал инфографику с условиями, которые необходимо выполнить для возобновления работы рынков.

Среди них: