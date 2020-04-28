Отсутствие стихийной торговли, антисептики и дезинфекция: В МОЗ опубликовали требования для открытия рынков

На ближайшем заседании Кабинета министров Украины рассмотрят вопрос возобновления работы продовольственных рынков. Министерство здравоохранения подготовило соответствующее постановление. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в своем Facebook.
Степанов отметил, что для того, чтобы обеспечить безопасность, Минздрав и Минэкономики разработали алгоритм санитарного контроля работы рынков.
«Сейчас планируется открытие более 280 продовольственных рынков – тех, что в состоянии будут обеспечить все необходимое для соблюдения санитарных норм. Это серьезный шаг к ослаблению карантина. Поэтому призываю соблюдать все профилактические требования функционирования рынков. Чтобы наши совместные усилия по недопущению распространения вируса были не напрасны», – написал министр.
Также Максим Степанов обнародовал инфографику с условиями, которые необходимо выполнить для возобновления работы рынков.
Среди них:
- допуск работников, продавцов и посетителей исключительно в медицинских масках или респираторах, и прохождение бесконтактного температурного скрининга;
- наличие на каждом входе (въезде) на рынок антисептиков;
- не более одного покупателя на 10 кв. метров;
- дезинфекция контактных поверхностей каждые 3 часа;
- уборка и дезинфекция всех помещений в конце каждого рабочего дня;
- отсутствие стихийной торговли на прилегающих к рынку территориях;
- расстояние между рабочими местами продавцов – не менее 3-х метров;
- защитные экраны между продавцами и покупателями.