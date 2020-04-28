В Украине уже почти тысяча излечившихся от коронавируса

В Украине 992 человека выздоровели от COVID-19. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 апреля, во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«В целом за все время пандемии заболели 9410 человек. Из них 639 детей, а также 1843 медицинских работника. При этом всего выздоровели 992 человека, а летальных случаев 239», – сообщил глава Минздрава.

Максим Степанов также проинформировал, что за минувшие сутки в нашей стране коронавирусом заболел 401 человек. Из них 25 детей и 94 медицинских работника. Были госпитализированы 147 человек.

«Грустно об этом говорить, но за последние сутки в Украине было зафиксировано 19 летальных случаев, большая часть из которых сопровождалась хроническими заболеваниями, то есть это были люди из группы риска. При этом хорошая новость – 128 пациентов выздоровели», – сообщил глава Минздрава.

Министр также проинформировал, что в разрезе регионов за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве – 78, Черновицкой области – 54, Тернопольской области – 52 и Киевской области – 34.

Отметим, что по данным Минздрава, по состоянию на 9:00 сегодня, 28 апреля, в Донецкой области зафиксировано 52 случая заболевания коронавирусом, в Луганской – 32 случая.