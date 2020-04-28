В ВСУ коронавирусом болеют 53 человека

В Вооруженных силах Украины зафиксированы 53 случая заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

«На 7:00 28 апреля в Вооруженных Силах Украины болеет 53 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 18 человек и 2 летальных случая», – говорится в сообщении.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 367 человек. У 149 человек изоляция заканчивается в ближайшие 3 суток.

За минувшие сутки зарегистрированы 9 случаев заболевания коронавирусом.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Как сообщалось ранее, 6 случаев острой респираторной болезни COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 обнаружили в Харьковской области. Утром острую респираторную болезнь COVID-19 зафиксировали еще у 3-х человек. Данные военнослужащие (Львовская область – 1 человек, Тернопольская – 2 человека) находятся на самоизоляции, под наблюдением медицинской службы. Симптомы заболевания отсутствуют», – сообщили военные медики.